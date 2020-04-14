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محمد هنيدي يشارك في ألعاب الألغاز بـ "الخالة نوسه" و "فواز"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:59 م
هنيدي
هنيدي
مصطفى فكيه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض ألعاب الألغاز وشارك الفنان محمد هنيدي في هذه الالعاب ولكن بصور من بعض الشخصيات التي قدمها في مشواره الفني عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث نشر هنيدي صورة للغز يحتوى على 3 شخصيات من أفلامه، بينما حاول الجمهور محاولة حل لغز، وعلق أحد متابعيه: "دي الخالة نوسه نفسها مستغربة كأنها بتقول دي آخرتها اتحط مكان الحيوانات في المسائل".

يشار أن النجم محمد هنيدي، صرح قبل ذلك أنه نشط في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه ليس مجبرا على التواصل مع الجمهور ولكنه يواكب التطور، متابعا: "دي حياة تانية ممتعة وبواكب التطور وأحلى حاجة التواصل مع الجمهور وبعرف إيه بيعجبهم وإيه لأ".

كما تحدث الفنان محمد هنيدي عن مشروع الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا في انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل.

على جانب آخر، قرر هنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدي مسرحيته "3 أيام في الساحل"، العام الماضي في المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.
محمد هنيدي يشارك في ألعاب الألغاز بـ "الخالة نوسه" و "فواز"
محمد هنيدي يشارك في ألعاب الألغاز بـ "الخالة نوسه" و "فواز"
محمد هنيدي يشارك في ألعاب الألغاز بـ "الخالة نوسه" و "فواز"
محمد هنيدي يشارك في ألعاب الألغاز بـ "الخالة نوسه" و "فواز"

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