أسعار النفط تستأنف التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء





تحولت أسعار النفط للتراجع في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل الخام أدنى مستوى في أسبوعين، مع فشل خفض إنتاج الإمدادات من جانب من كبار منتجي الخام في تقليص مخاوف الطلب.





وكان الذهب الأسود مرتفعاً بنحو 1 بالمائة في وقت سابق من التعاملات، قبل أن تصاعد القلق مرة أخرى من قبل المستثمرين بشأن التخفيضات القياسية في الإمدادات واحتمالية عدم قدرتها على تحقيق التوازن في الأسواق التي دمرها تراجع الطلب بسبب تفشي الفيروس.





وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس أن يسجل إنتاج النفط الصخري الأمريكي أكبر انخفاض شهري على الإطلاق خلال أبريل الجاري، بفقدان حوالي 200 ألف برميل يومياُ.





ووافقت منظمة "أوبك" إلى جانب روسيا والدول المنتجة الأخرى على خفض الإنتاج النفطي بنحو 9.7 مليون برميل يومياً بدايةً من مايو القادم وحتى يونيو ، وهو ما يعادل حوالي 10 بالمائة من المعروض العالمي قبل تفشي الفيروس.





وأكدت الولايات المتحدة وهي أكبر منتج في العالم للخام أنها ستخفص الإنتاج أيضاً بفعل انهيار الأسعار، بينما قد تساعد الدول الأخرى في زيادة تقديرات التخفيضات النفطية إلى حوالي 19.5 مليون برميل يومياً.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنحو 10.3 بالمائة مسجلاً مستوى 20.11 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 30 مارس الماضي، بعد أن سجل مستوى 22.60 دولار للبرميل في وقت مبكر من جلسة اليوم.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 6.8 بالمائة ليسجل 29.83 دولار للبرميل، بعد أن سجل 32.09 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.