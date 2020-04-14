محمد رمضان يكشف عن تحضيراته لفيلمه الجديد 'كوبا'

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نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.



وظهر "رمضان" في هذا الفيديو يروج لفيلمه الجديد الذي يستعد لتحضيره حاليا ليتم طرحه بعد الموسم الرمضاني 2020، قائلا: "امبارح خلصت تصوير مسلسل البرنس الحمدلله يارب يعجبكم، و انهاردة بستعد لتحضير فيلم "كوبا"من إخراج أحمد النجار، وانتاج يوسف الطاهر وشركة سينرجي".



وتابع قائلا: "بما ان خليك في البيت، وبتمرن في البيت قولت تسلوني وانا بلعب".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "منور يا أسطورة بموت فيك والله، كل اعمالك رائعة ونمبر وان".



وشارك في بطولة مسلسل "البرنس" انعام الجريتلي، بدرية طلبة، عبد العزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، احمد زاهر، محمد مهران، تأليف وإخراج محمد سامي.