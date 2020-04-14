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رد فعل أحمد موسى ووزير التموين بعد تصفية خلية الأميرية (فيديو)

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:33 م
داليا الحسين
قام الإعلامي أحمد موسى، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين، ضيف برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، بالتصفيق لرجال الشرطة على جهودهم في القضاء على الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية.

من جانبه، علق وزير التموين قائلًا: "أنا كنت حاسس أننا هنتصر.. وحققنا النصر في مدة قصيرة جدا لايمكن تخيلها.. وإن شاء الله نتصر على فيروس كورونا بالاستعداد والتدريب الجيد".

وكان قد عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام عنصر إرهابي بإطلاق النار على قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، من فوق سطح إحدى العمارات في منطقة الأميرية بالقاهرة فضلًا عن مقطع أخر يوثق لحظة دخول قوات الأمن وكر الإرهابيين.

وقال"موسى"، إن قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية تمكنت من تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، متابعا: "النصر دائما لبلادنا.. وفخورين برجال الداخلية".

وشهدت منطقة الأميرية بالقاهرة، تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومجموعة من الخارجين عن القانون.

وأشارت المعلومات الأولية إلى اشتباك قوات الأمن مع مجموعة من الخارجين عن القانون في عزبة شاهين وتمت السيطرة على الوضع، وشهدت المنطقة تكثيفا أمنيا غير مسبوق، فيما تعاون الأهالي بإغلاق شرفات منازلهم.

وناشد الإعلامي أحمد موسى، أهالي منطقة الأميرية الابتعاد عن النوافذ، مشيًرا إلى أن هناك تبادل إطلاق نار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة إرهابية بالأميرية.

ووجه "موسى"، حديثه للمواطنين، قائلًا: "اتركوا قوات الأمن تتعامل مع الخلية الإرهابية".

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وزير التموين خلايا ارهابية تصفية الارهابيين بوابة الفجر الفجر الداخلية احمد موسي

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