عرض إماراتي لضم حسام عاشور









أشارت تقارير إعلامية، لوجود عرض من الدوري الإماراتي لكرة القدم، لضم أحد نجوم النادي الأهلي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأفاد سيد مرعي، وكيل أعمال قائد الأهلي حسام عاشور، عن تلقي موكله لعرض من الدوري الإماراتي، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.





وتحدث مرعي لبرنامج " جمهور الثالثة " بقناة " أون تايم سبورتس " قائلاً: "يمتلك حسام عاشور عرضين من الدوري الإماراتي خلال الموسم المقبل.





وتابع: "من الممكن أن ينضم عاشور لنادي الزمالك، الأمر متوقف على رغبة اللاعب والنادي، لككنه لا يوجد شئ رسمي حتى الآن".





وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق، عدم تجديد عقد عاشور مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.





وعرضت إدارة النادي الأهلي على عاشور سفره لأوروبا من أجل قضاء فترة معايشة تدريبية، فضلاً عن إقامة مباراة إعتزال له، وعمله بقناة النادي.





كما كشف مرعي، أن نجم الأهلي الآخر أحمد فتحي، كان على أعتاب الإنضمام لنادي الزمالك عام 2018، إلا أن تدخل المستشار تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز السابق، حال دون إتمام الأمور.