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السعودية تقترب من شراء نيوكاسل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
نجحت شبكة سكاي سبورت في الوصول إلى وثائق مسربة، تفيد بأن صندوق الاستثمار العام السعودي اقترب من الإعلان الرسمي عن شراء نادي نيوكاسل الانجليزي.

وكانت أنباء صحفية ترددت بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن محاولات سعودية مكثفة، من أجل شراء نادٍ ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تكهنات أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان الأقرب.

واقترب صندوق الاستثمار، بحسب التقارير البريطانية، من الحصول على ما يصل إلى 80% من أسهم نيوكاسل يونايتد، على أن تحصل أماندا ستافيلي على 10%، والنسبة المتبقية تذهب لمجموعة ديفيد وشقيقه سيمون روبين.

وتزعم سكاي سبورتس، بأنها اطلعت على وثائق مسربة، وأوراق رسمية، تتضمن تأكيدات واضحة على بيع نيوكاسل، بما في ذلك توضيح طريقة دفع المبلغ المحدد للشراء، وهو 350 جنيه إسترليني.

وينوي مايك آشلي، مالك النادي في الوقت الحالي، الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني كدفعة أولى، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على خمس سنوات إضافية.

آشلي، يملك النادي العريق منذ عام 2007، لكنه تعرض في الأونة الأخيرة، بحسب صحيفة ديلي ميل، إلى انتقادات جماهيرية عنيفة، إذ عانى معه الفريق الأول من هبوط في المستوى، وفشل في تحقيق النتائج الإيجابية، رغم اعتياده على منصات التتويج، والمراكز المتقدمة في جدول البريميرليج.

وكانت الصحيفة نفسها ألمحت إلى أن مايك آشلي، مالك نيوكاسل، يلتقي بشكل دوري، ممثلي صندوق الاستثمار السعودي، في منزله بولاية ميامي الأمريكية.

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