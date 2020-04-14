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ننشر توزيع الـ34 حالة وفاة بكورونا في مختلف الولايات
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:26 م
مروى الجلاصي
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020، عن عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، 34 حالة.
وتتوزع حالات الوفيات على 13 ولاية، كالآتي
- تونس (5)
- صفاقس (5)
- سوسة (5)
- أريانة (4)
- منوبة (4)
- مدنين (3)
- بن عروس (2)
- نابل (1)
- بنزرت (1)
- الكاف (1)
- المهدية (1)
- سيدي بوزيد (1)
- تطاوين (1)
كما أفادت وزارة الصحة أنه بتاريخ 13 أفريل 2020، تم إجراء 590 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 137 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 295 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 41 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 65 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 52 تحليلا).
وقد تم تسجيل 27 تحليلا إيجابيا، 6 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و21 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 747 حالة مؤكدة من بين 12415 تحليل جملي.