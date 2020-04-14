ننشر توزيع الـ34 حالة وفاة بكورونا في مختلف الولايات

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020، عن عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، 34 حالة.





وتتوزع حالات الوفيات على 13 ولاية، كالآتي





- تونس (5)

- صفاقس (5)

- سوسة (5)

- أريانة (4)

- منوبة (4)

- مدنين (3)

- بن عروس (2)

- نابل (1)

- بنزرت (1)

- الكاف (1)

- المهدية (1)

- سيدي بوزيد (1)

- تطاوين (1)



