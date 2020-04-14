Advertisements

ننشر توزيع الـ34 حالة وفاة بكورونا في مختلف الولايات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020، عن عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، 34 حالة.

وتتوزع حالات الوفيات على 13 ولاية، كالآتي

- تونس (5)
- صفاقس (5)
- سوسة (5)
- أريانة (4)
- منوبة (4)
- مدنين (3)
- بن عروس (2)
- نابل (1)
- بنزرت (1)
- الكاف (1)
- المهدية (1)
- سيدي بوزيد (1)
- تطاوين (1)

كما أفادت وزارة الصحة أنه بتاريخ 13 أفريل 2020، تم إجراء 590 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 137 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 295 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 41 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 65 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 52 تحليلا).

وقد تم تسجيل 27 تحليلا إيجابيا، 6 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و21 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 747 حالة مؤكدة من بين 12415 تحليل جملي.

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. شوبير يكشف الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار بشأن الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ ساعة و 24 دقيقة

أحمد موسى عن بيان الصحة: "أنا مخضوض" (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صفقة كبري.. ريال مدريد يُجبر باريس على الاتجاه نحو ضم نجم يوفنتوس

منذ ساعة و نصف

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

منذ ثلث ساعة

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استشهاد ضابط خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين بالأميرية

منذ ساعة و نصف

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

08:13 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

09:23 م

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي