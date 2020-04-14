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الجامعة العربية: إسرائيل تستغل كورونا وتواصل الاستيطان

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:33 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
وكالات
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، من مغبة النوايا الإسرائيلية باستغلال جائحة كورونا العالمية والشروع في ضم أراضٍ فلسطينية محتلة.

وناقش أبوالغيط، خلال اتصال هاتفي مع نيكولاي ميلادينوف المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتبعات الخطيرة لوباء كورونا على القضية الفلسطينية.

وشدد أبوالغيط، في بيان للجامعة العربية، على أهمية عدم إعطاء الفرصة لإسرائيل لاستغلال حالة الانشغال العالمي بمواجهة الجائحة لفرض واقع جديد على الأرض.

وأعرب عما وصفه بـ"القلق والانزعاج" جراء مؤشرات عِدة تعكس سعي إسرائيل اغتنام فرصة جائحة الكورونا لتحقيق مخططاتها لإعلان ضم أراضٍ فلسطينية محتلة، خاصة في منطقة الأغوار وشمال الضفة الغربية.

ودعا إلى التفات المجتمع الدولي لهشاشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة الذي يعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ويمثل بيئة خطيرة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد الأمين العام أن إشعال موقف ملتهب على هذا النحو هو أمرٌ خطير للغاية على استقرار المنطقة برمتها.

كان أبوالغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر خلالها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسجلت فلسطين، الثلاثاء، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 320 حالة.

بينما تعافى من الفيروس 58 مصابا فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات حالتين.

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