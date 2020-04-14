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مبادرة جديدة لكسر ملل كورونا برعاية وزارة الرياضة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن اتحاد ستريت وورك أوت برئاسة إسلام قرطام، إطلاق مبادرة "الحركة بركة" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة كوسكواد، دعمًا لجهود الدولة في منع تفشي الفيروس المستجد، من خلال حث الشباب على الالتزام بالتعليمات الوقائية وتشجيعهم على البقاء في البيت، وأداء التمارين الرياضية داخل المنزل.

المباردة عبارة مسابقة تعتمد على التنافس والتحدي بين المشتركين، من خلال تصوير كل مشترك فيديو من داخل المنزل أثناء ممارسته أي نوع من التمارين الرياضية، وتنطلق المنافسات بداية من غد الأربعاء، بمجموع جوائز تبلغ 500 ألف جنيه، إذ يعلن عن فائز واحد كل 3 أيام، يحصل على  جائزة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه.

ووضع القائمين على المبادرة شروطًا بسيطة للاشتراك، وهي:

١- صور ڤيديو لنفسك وانت بتعمل أي نوع من التمرينات الرياضية اللي بتفضلها.. في بيتك.

٢- ارفع الڤيديو على صفحتك (فيسبوك أو إنستجرام) واتحدى كل أصحابك.

٣- اعمل "منشن" و "فولو" لصفحات: "KO Squad" و"وزارة الشباب والرياضة– مصر" (لازم تكتب المنشنز صح، وتتأكد إنها باللون الأزرق.. يعني مفعل).

٤- و كمان اكتب هاشتاج: #الحركة_بركة

٥- لازم تعمل شير للڤيديو على:

- صفحة وزارة الشباب و الرياضة:  www.facebook.com/emysofficial

- وصفحةKO Squad : www.facebook.com/KOSquadEgypt

وقال منطمو مبادرة "الحركة بركة"، إن "أكتر ڤيديو هياخد لايكس، هيكون هو الڤيديو الفايز.. بس كده.. ولو انت أعلى ڤيديو.. هتكسب ٥ آلاف جنيه فورًا".

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