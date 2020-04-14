توقعات بانكماش الاقتصاد البريطاني بأكبر وتيرة من 300 عام





توقع مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 13 بالمائة هذا العام، في أكبر وتيرة هبوط منذ ثلاثة قرون.





وقال مكتب مسؤولية الميزانية في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش بنسبة 35 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020، مع ارتفاع معدل البطالة بأكثر من الضعف لتصل إلى 10 بالمائة.





وأكد مكتب مراقبة الميزانية أنه لا يقدم توقعات رسمية، نظراً لعدم الوضوح بشأن مدة الإغلاق الذي تفرضه الحكومة مع افتراض أنه سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، يليه رفع جزئي لمدة ثلاثة أشهر أخرى.





وكان صندوق النقد الدولي قال إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.5 بالمائة في عام 2020، قبل أن ينمو بنسبة 4 بالمائة في 2021.





فيما توقع مكتب الميزانية أن يبلغ عجز الموازنة 273 مليار جنيه إسترليني (342.23 مليار دولار) في العام المالي 2020-2021، وهو خمسة أمثال التقديرات السابقة له وبما يعادل 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.