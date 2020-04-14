Advertisements

إغلاق حدائق الحيوان بكافة محافظات الجمهورية.. ورئيس الإدارة المركزية: القرار إجراء احترازى لحين استقرار الأوضاع

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم إغلاق كافة الحدائق على مستوى الجمهورية، كإجراء احترازي للصالح العام وانهاء التجمعات، لحين مرور أزمة كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إنه لا يكن لأى شخص أن يزور الحدائق العامة أو الحيوان لإنها مغلقة، لحين استقرار الأوضاع.


وتسعى الدولة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات، ومع اقتراب أعياد الربيع وشم النسيم، لجأت المحافظات، لاتخاذ إجراءات بإغلاق الشواطئ والمتنزهات، ومنع التجمعات في الأماكن العامة وداخل القرى والمنتجعات السياحية، للتصدي لمحاولات بعض المواطنين الخروج والتنزه بالشواطئ والمتنزهات، لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار الفيروس.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة. 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٤ مستشفيات للعزل وهم " أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات. 

ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها. 

واطمأنت الوزيرة على تواجد فرق للدعم النفسي بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم، بالإضافة إلى تواجد مسئول من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى. كما توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكافة الأطقم الطبية العاملة في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

خبر سار بشأن الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 6 ساعات

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 15 ساعة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة.. شوبير يكشف الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ ساعة

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة كبري.. ريال مدريد يُجبر باريس على الاتجاه نحو ضم نجم يوفنتوس

منذ ساعة و نصف

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

منذ ثلث ساعة

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى عن بيان الصحة: "أنا مخضوض" (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. استشهاد ضابط خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين بالأميرية

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

08:13 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

09:23 م

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي