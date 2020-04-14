لديه طفلين.. تعرف على شهيد الأمن الوطنى بالأميرية (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول صور للمقدم محمد الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد في أثناء تبادل إطلاق نار مع الخلية الإرهابية بالأميرية.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية: "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن الشهيد لديه طفلين، مقدما واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد الحوفي.

وفي وقت سابق، رصدت قوات الأمن مجموعة من العناصر الإرهابية، داخل شقة سكنية، وقامت قوات العمليات الخاصة والأمن الوطني، وفرق مكافحة الإرهاب، بمداهمة وكر الإرهابيين قبل تنفيذهم عملية إرهابية، وتم تصفية جميع العناصر الإرهابية والسيطرة على الموقف.

وأكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن القاهرة أن قوات الأمن فور رصدها مجموعة الإرهابيين، داخل شقة بعزبة شاهين، دائرة قسم شرطة الأميرية، خرجت قوة أمنية تم محاصرة الشقة المشار إليها، وفور اقتراب القوات، استشعر الإرهابيون تواجدهم وقاموا بإطلاق النيران صوبهم، وبادلتهم القوة الأمنية إطلاق النار.

وتابع المصدر، أنه تم الدفع بدعم من قوات العمليات الخاصة، وتم السيطرة على الموقف.





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ساعات من الخوف، عاشها سُكان حي الأميرية، إثر ظهور خلية إرهابية داخل أحد العمارات السكنية، المكونة من 10 طوابق، وتبادل إطلاق النيران مع قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث تمكن ضباط مكافحة الإرهاب من التصدي للخلية الإرهابية، والقضاء على جميع عناصرها.





فى البداية، وفور وصول ضباط مكافحة الإرهاب، فى ظل تهديدات التشكيل الإرهابي بتفجير العمارة السكنية، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ والاحتماء داخل البيوت، ومن ثم انقطع التيار الكهربائي، في محاولة من قوات الشرطة للقضاء على التشكيل الإرهابي، وحماية المواطنين من خطر الإرهاب، حيث طالبت الشرطة من خلال مكبرات الصوت، سكان المنطقة عدم الاقتراب من النوافذ أو الأبواب.





وتوقف إطلاق النار بين قوات الشرطة المصرية والخلية الإرهابية، قبل دقائق، حيث سيطر الأمن على الموقف وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من اقتحام الوكر الإرهابي، وقتل جميع المسلحين.





وأفادت المعلومات الأولية من حادث تبادل إطلاق النار، أن القوات الأمنية نجحت فى إحباط مخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر، بمنطقة الأميرية.





وأفادت فضائية اكسترا نيوز، باستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، بمنطقة الأميرية، فى تبادل إطلاق النيران مع الخلية الإرهابية.





وقامت قوات الأمن، بتمشيط منطقة عزبة شاهين لضمان عدم تواجد بؤر أخري في المنطقة، حيث يعمل الأمن، خلال الدقائق القادمة، على إعداد تقريرا عن العملية لعرضه علي وزير الداخلية في ضوء التحقيقات الجارية حول الحادث، والتحقيقات الأولية تقول إن المجموعة الإرهابية مرتبط بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.