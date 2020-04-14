خبر سار بشأن الدوري المصري

تدرس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد كرة القدم المصري، فى الوقت الحالى عدد من الحلول لإنقاذ الدوري المصري الممتاز من الإلغاء .

وكان اتحاد الكرة، قد اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروى فى مصر إلى أجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

ويبحث مسئولو الجبلاية مقترحات لاستكمال الدوري الممتاز حال السيطرة على فيروس كورونا وخلو البلاد منه، خلال شهر يونيو المقبل وتستمر المسابقة بشكل طبيعي، على أن يتم بداية الموسم الكروي الجديد مباشرة دون حصول الأندية على راحة مطولة.

ويرى اتحاد الكرة أن الأندية حصلت على راحة فى الوقت الحالى وفى حال التحام الموسمين فإنه لن يكون هناك أزمة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف الدوري الممتاز بشكل كامل، وتوجد رغبة قوية داخل اتحاد الكرة باستكمال مسابقة الدوري الممتاز وعدم إلغائها حتى لا تتأثر الكرة المصرية والأندية على المستوى الفنى والمادي سلبا بهذا القرار.