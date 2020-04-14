وزير التموين لـ المواطنين: لو لقيت رف فاضي في المحلات كلمني على 19588



وأضاف "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "نصدر المكرونة ونستورد 95% من الزيت ولدينا 5.7 شهر من مخزون زيت التموين"، مشيرا إلى أن احتياطي الأرز يصل إلى 6 شهور.



وأشار وزير التموين إلى أن احتياطي الدواجن يصل إلى 6 أو 7 شهور، فضلا عن 6 شهور مخزون من اللحوم مجمدة، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن.



ووجه رسالة إلى المواطن قائلا: "هل لقيت رف فاضي في أي يوم، لو حصل كلمني على الرقم ده 19588".



وفي وقت سابق، عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.



وخلال الاجتماع، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الإستراتيجية بكميات كافية، وطمأن المواطنين، مؤكدا أن التزاحم على السلع لا داعي له، طالما أن السلع تتوافر بكميات كبيرة تكفي احتياجاتنا لعدة شهور.



وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عرضًا موجزًا بشأن نسب الاصابة والشفاء والوفاة في مصر، ومقارنتها بمختلف دول العالم، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بأسباب الوفاة، وكذا بروتوكولات العلاج والتعامل مع الحالات المخالطة.





قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين إن المخزون الاستراتيجي من سكر التموين بمصر يصل إلى 9 شهور، و5.7 للسكر بشكل عام.