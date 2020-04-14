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النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في الحادث الإرهابي بالأميرية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ وقد انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..

وفي السياق ذاته، ساعات من الخوف، عاشها سُكان حي الأميرية، إثر ظهور خلية إرهابية داخل أحد العمارات السكنية، المكونة من 10 طوابق، وتبادل إطلاق النيران مع قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث تمكن ضباط مكافحة الإرهاب من التصدي للخلية الإرهابية، والقضاء على جميع عناصرها.

فى البداية، وفور وصول ضباط مكافحة الإرهاب، فى ظل تهديدات التشكيل الإرهابي بتفجير العمارة السكنية، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ والاحتماء داخل البيوت، ومن ثم انقطع التيار الكهربائي، في محاولة من قوات الشرطة للقضاء على التشكيل الإرهابي، وحماية المواطنين من خطر الإرهاب، حيث طالبت الشرطة من خلال مكبرات الصوت، سكان المنطقة عدم الاقتراب من النوافذ أو الأبواب.

وتوقف إطلاق النار بين قوات الشرطة المصرية والخلية الإرهابية، قبل دقائق، حيث سيطر الأمن على الموقف وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من اقتحام الوكر الإرهابي، وقتل جميع المسلحين. 

وأفادت المعلومات الأولية من حادث تبادل إطلاق النار، أن القوات الأمنية نجحت فى إحباط مخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر، بمنطقة الأميرية. 

وأفادت فضائية اكسترا نيوز، باستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، بمنطقة الأميرية، فى تبادل إطلاق النيران مع الخلية الإرهابية. 

وقامت قوات الأمن، بتمشيط منطقة عزبة شاهين لضمان عدم تواجد بؤر أخري في المنطقة، حيث يعمل الأمن، خلال الدقائق القادمة، على إعداد تقريرا عن العملية لعرضه علي وزير الداخلية في ضوء التحقيقات الجارية حول الحادث، والتحقيقات الأولية تقول إن المجموعة الإرهابية مرتبط بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية. 

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