أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل لعام 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 14 - 4 - 2020:-





فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي





بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي في التفكير في ملف الصفقات الجديدة للفريق والراحلين بالصيف المقبل.





واستقر فايلر على فتح باب الرحيل أمام الثنائي جيرالدو دا كوستا ووليد أزارو، المعار لصفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وابلغ فايلر إدارة النادي الأهلي بضرورة البحث عن عروض للثنائي جيرالدو ووليد أزارو في الصيف المقبل لعدم الحاجة لهم مع الفريق.





وينوي فايلر استعادة أكرم توفيق ومحمد شريف وناصر ماهر من الإعارة بعد نهاية الموسم الجاري بعد ظهورهم بشكل جيد بالفترة الماضية.





الأهلي يحصن الأخطبوط.. عرض خيالي لمحمد الشناوي لتمديد عقده





بدأ مسئولو النادي الأهلي، في التفاوض مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تمديد عقده مع الفريق.





وتسعى لجنة التخطيط في النادي الأهلي، برئاسة محسن صالح للتفاوض مع محمد الشناوي، خلال الأيام القليلة المقبلة لتمديد عقده مع الفريق لمدة 5 سنوات مقبلة.





وستقدم لجنة التخطيط عرضا لمحمد الشناوي بالحصول على 12 مليون جنيه مصري بالموسم الواحد في عقده الجديد مع النادي الأهلي، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق.





وأصبح محمد الشناوي القائد الأول للنادي الأهلي في الموسم المقبل بعد رحيل حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.





تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز





استقر مسئولو الأهلى، على فتح باب المفاوضات من جديد مع أحمد حجازى، مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزى ومنتخب مصر، لبحث موقف عودته.





ويفكر جهاز الكرة بالأهلى بقوة فى فتح باب المفاوضات مع اللاعب، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق بقوة فى الموسم المقبل.





ويسعى الأهلى من خلال عدلى القيعى، مستشار التعاقدات، لإقناع أحمد حجازى بأن تكون الأولوية لنادى الأهلى، فى حالة تفكيره فى العودة للعب بالدورى المصرى.





وكانت الفترة الماضية قد شهدت اتصالات من جانب إدارة بيراميدز مع أحمد حجازى، لبحث موقفه من الانتقال للفريق.





فايلر يستقر على عودة 3 معارين





يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي عودة الحياة الرياضية بعد توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوما إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.





وطلب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من مجلس إدارة الأحمر ضرورة عودة ثلاثي الأحمر المُعار أكرم توفيق الذي يلعب بصفوف الجونة حتى نهاية الموسم، كذلك ناصر ماهر المعار لصفوف سموحة السكندري، وعمار حمدي نجم الفريق الأحمر المُعار لصفوف طلائع الجيش لحاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم الجديد.





عبدالحفيظ يرفض المساس براتبه في الأهلي





وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية إلى مجلس إدارة النادي، بعد رفض تخفيض راتبه الشخصي.





وطالب عبدالحفيظ خلال اجتماعه بمجلس الإدارة، بالحفاظ على رواتب الجهاز الفني دون المساس بها، نظرًا لحجم المسئوليات الموقعة عليهم بخلاف اللاعبين التي تتقاضى ملايين.





وجاء طلب عبدالحفيظ، بسبب إلتزاماته الشخصية والتي قد تضعه في أزمة، خاصةً أنه يتقاضى 250 ألف جنيه شهريًا ولا داعي لتخفيض المبلغ.





وكان الأهلي يدرس تخفيض رواتب الأجهزة الفنية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما قرر صرف رواتب لاعبي الفريق بالكامل دون تخفيضها.





قرار مفاجئ من "فايلر" ضد أحمد فتحي وحسام عاشور





أخطر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، بقرار جديد تجاه ثنائي الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وأكد فايلر، لمدير الكرة بأنه قرر تجميد الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور وسيقوم بالسماح لهم بالتدريب بالجمانيزيوم فقط برفقة صالح جمعه خاصه وأنه علم أن الثنائي هاجمه بقوه وأكدوا انه السبب في رحيلهم.





وكان أحمد فتحي قد رفض تجديد تعاقده مع الاهلي وقام بالتوقيع لبيراميدز لمدة ثلاث مواسم مقابل 16 مليون جنيه بالموسم الواحد.





كما رفض النادي الأهلي، تجديد تعاقده مع حسام عاشور قائد الفريق، وتوجيه الشكر له بناءً على توصية من الجهاز الفني لعدم الحاجة إلى خدماته.



