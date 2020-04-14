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"أوس أوس" يغازل جمهوره من كواليس تصوير مسلسل 'اتنين في الصندوق'

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:48 م
اوس اوس
اوس اوس
روان هيثم
نشر الفنان أوس أوس صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "أوس أوس" في هذه الصورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني ''أتنين في الصندوق" برفقة كلا من الفنان صلاح عبد الله، إنتصار، حمدي الميرغني.

وكتب "أوس أوس" على هذه الصورة قائلا: "أحلى أب وأم في الدنيا، مسلسل اتنين في الصندوق، زيكا وشوقة اتنين في الصندوق".

وتابع قائلا: "استنونا في رمضان 2020 على قنوات Mbc، Mbc morocco5".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منتظرينكم يا احلى نجوم في الدنيا، بالتوفيق دايما.

يذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" البطولة الأولى لكلا من حمدي الميرغني وأوس أوس في الدراما التليفزيونية ذلك بعد نجاحهما في مسرح مصر طوال جميع اجزاء موسمه.

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