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صلاح عبد الله يرثي الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بأبيات شعرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعي الفنان صلاح عبد الله الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد بالأمس برصاص مجموعة إرهابية بالأميرية خلال تبادل النار مع الشرطة.

ونشر "عبد الله"،صورة هذا البطل الشهيد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلًا: "مساء الخير والسعادة يا اللي فوزت بالشهادة، يا اللي هتبات في النعيم بالأفارول وبالبيادة، الشهيد محمد فوزي الحوفي".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "الله يرحمه يارب ويصبر قلبه، فراقه مقطع في قلبي جدا في الجنة مع الشهداء بإذن الله".

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