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جامعة الأزهر تنعي شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:17 م
المقدم البطل محمد فوزي الحوفي
المقدم البطل محمد فوزي الحوفي
محمود الجلاد
نعت جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، وجميع قيادات ومنسوبي الجامعة، شهيد الواجب الوطني المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.

وقال الجامعة، في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة: قال تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون".

وتقدمت الجامعة بخالص العزاء إلى الشعب المصري في استشهاد البطل محمد الحوفي، شهيد الوطن، متوجهة إلى الله تعالى بالسؤال أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من قوات شرطتنا البواسل بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها.

كما تجدد الجامعة إعلان وقوفها ودعمها الكامل لرجالنا البواسل في قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية في معركتهم المقدسة ضد جماعات الإرهاب، مؤكدة أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وهذه الأفعال الخسيسة لن تزيدنا إلا قوة وتكاتف جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة في مواجهة كل من تسول له نفسه أن يمس وطننا الحبيب بسوء.

مرصد الأزهر يحيي بسالة قوات الشرطة المصرية في التصدي للإرهاب

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما قامت به قوات الشرطة المصرية من عملٍ بطولي يُضاف إلى سجل أعمالها المشرِّفة، حيث تصدت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية -ببسالة وشجاعة- لخلية إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، وتمكنت القوات من محاصرة هؤلاء الإرهابيين والقضاء عليهم.

وثمِّن مرصد الأزهر هذه الجهود المبذولة في مواجهة هذه القوى الظلامية، ويجدد دعمه لقوات الجيش والشرطة، مطالبًا جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب. 

وأكد مرصد الأزهر رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وترفضها كافة الأديان السماوية، وتأباها التقاليد والأعراف الإنسانية.

وتقدم مرصد الأزهر بخالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي رقى إلى رحمة ربِّه أثناء قيامه بواجبه الوطني، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الشهداء المكرمين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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مصر جامعة الازهر المقدم البطل محمد فوزي الحوفي اخبار

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