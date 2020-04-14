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الوفد ينعي البطل محمد فوزي الحوفي شهيد الأميرية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم جموع الوفديين، الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي لقي ربه أثناء تأدية الواجب في مواجهة الإرهاب الغاشم، خلال اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي في منطقة الأميرية بالقاهرة.

ويتقدم رئيس الوفد بخالص العزاء لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولأسرة الشهيد البطل مثمنا بسالة رجال الشرطة وتضحياتهم بكل غالٍ ونفيس من أجل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

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ساعات من الخوف، عاشها سُكان حي الأميرية، إثر ظهور خلية إرهابية داخل أحد العمارات السكنية، المكونة من 10 طوابق، وتبادل إطلاق النيران مع قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث تمكن ضباط مكافحة الإرهاب من التصدي للخلية الإرهابية، والقضاء على جميع عناصرها.


فى البداية، وفور وصول ضباط مكافحة الإرهاب، فى ظل تهديدات التشكيل الإرهابي بتفجير العمارة السكنية، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ والاحتماء داخل البيوت، ومن ثم انقطع التيار الكهربائي، في محاولة من قوات الشرطة للقضاء على التشكيل الإرهابي، وحماية المواطنين من خطر الإرهاب، حيث طالبت الشرطة من خلال مكبرات الصوت، سكان المنطقة عدم الاقتراب من النوافذ أو الأبواب.


وتوقف إطلاق النار بين قوات الشرطة المصرية والخلية الإرهابية، قبل دقائق، حيث سيطر الأمن على الموقف وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من اقتحام الوكر الإرهابي، وقتل جميع المسلحين. 


وأفادت المعلومات الأولية من حادث تبادل إطلاق النار، أن القوات الأمنية نجحت فى إحباط مخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر، بمنطقة الأميرية. 


وأفادت فضائية اكسترا نيوز، باستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، بمنطقة الأميرية، فى تبادل إطلاق النيران مع الخلية الإرهابية. 


وقامت قوات الأمن، بتمشيط منطقة عزبة شاهين لضمان عدم تواجد بؤر أخري في المنطقة، حيث يعمل الأمن، خلال الدقائق القادمة، على إعداد تقريرا عن العملية لعرضه علي وزير الداخلية في ضوء التحقيقات الجارية حول الحادث، والتحقيقات الأولية تقول إن المجموعة الإرهابية مرتبط بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية. 

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