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برلمانية تنعي شهيد الأميرية: "قدم حياته من أجل المصريين"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
نعت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، البطل الشهيد محمد الحوفي، الذي توفى أثر مداهمته للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، قائلة: "قدم حياته اليوم من أجلى وأجلك.. مع السلامه يا بطل متقلق فيه ١٠٠ مليون بطل مكملين مشوارك".

وطالبت عجمي، في بيان لها، بتكريمه اليوم، بنشر صورته في كل مكان، والتأكيد على أن الإرهاب لن ينال من عزيمة وإرادة الدولة المصرية شعبا وحكومة في استكمال تنفيذ خطتها لمكافحة وباء كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الجماعات الإرهابية هدفها الحالي هو إثارة الخوف والذعر في نفوس المواطنين، وتشكيكهم في قدرة الدولة وقادتها في حمايتهم، مناشدة المواطنين بمحاربة مثل هذا المخططات، بدعم الدولة ومساندتها في تلك المحنة العصيبة وتركيز الجهود لمكافحة المرض والعدو في آن واحد.
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ساعات من الخوف، عاشها سُكان حي الأميرية، إثر ظهور خلية إرهابية داخل أحد العمارات السكنية، المكونة من 10 طوابق، وتبادل إطلاق النيران مع قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث تمكن ضباط مكافحة الإرهاب من التصدي للخلية الإرهابية، والقضاء على جميع عناصرها.


في البداية، وفور وصول ضباط مكافحة الإرهاب، فى ظل تهديدات التشكيل الإرهابي بتفجير العمارة السكنية، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ والاحتماء داخل البيوت، ومن ثم انقطع التيار الكهربائي، في محاولة من قوات الشرطة للقضاء على التشكيل الإرهابي، وحماية المواطنين من خطر الإرهاب، حيث طالبت الشرطة من خلال مكبرات الصوت، سكان المنطقة عدم الاقتراب من النوافذ أو الأبواب.


وتوقف إطلاق النار بين قوات الشرطة المصرية والخلية الإرهابية، قبل دقائق، حيث سيطر الأمن على الموقف وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من اقتحام الوكر الإرهابي، وقتل جميع المسلحين. 


وأفادت المعلومات الأولية من حادث تبادل إطلاق النار، أن القوات الأمنية نجحت فى إحباط مخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر، بمنطقة الأميرية. 


وأفادت فضائية اكسترا نيوز، باستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، بمنطقة الأميرية، فى تبادل إطلاق النيران مع الخلية الإرهابية. 


وقامت قوات الأمن، بتمشيط منطقة عزبة شاهين لضمان عدم تواجد بؤر أخري في المنطقة، حيث يعمل الأمن، خلال الدقائق القادمة، على إعداد تقريرا عن العملية لعرضه علي وزير الداخلية في ضوء التحقيقات الجارية حول الحادث، والتحقيقات الأولية تقول إن المجموعة الإرهابية مرتبط بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية. 

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محمد فوزي الحوفي ضباط مكافحة الإرهاب زار النائبة غادة عجمي اعياد الاقباط

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