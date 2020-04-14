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عاجل - حمدي النقاز يكشف حقيقة عرض الأهلي وموقفه من المصالحة مع الزمالك
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:23 م
علي نبوي
كشف حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق حقيقة تلقيه عرضا من النادي الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم أون تايم سبورت :"نهاية التعاقد مع فريقي الليتواني في نهاية الموسم، والعالم حاليا لا يركز على كرة القدم ولكنه مهتم بفيروس كورونا".
وتابع :"لا يوجد أي هناك عروض رسمية من الأهلي أو فرق في الترجي والنجم الساحلي".
وأشار :"هناك الكثير من الأحاديث بأن عدد من الأندية لديها الرغبة في التعاقد معي".
وأوضح :"أي لاعب له الشرف أن يلعب في النادي الأهلي، وأنا لاعب محترف ولو هناك أمر رسمي سأرحب بهذا العرض".
وزاد :"حتى هذه اللحظة لا يوجد أي عروض من أي ناد مصر".
وعن إمكانية المصالحة مع الزمالك قال :"لو كان هناك بند مصالحة كان من الممكن أن تحدث في المشكلة الأولى، لم أتصل بأي مسؤول في الزمالك من أجل العودة".
وأتم حديثه :"لدي الكثير من الأصدقاء في الزمالك أمثال طارق حامد وفرجاني ساسي، قضيت موسمينن ولو أتيح لي أي عرض أرحب بالعودة لمصر.
وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم أون تايم سبورت :"نهاية التعاقد مع فريقي الليتواني في نهاية الموسم، والعالم حاليا لا يركز على كرة القدم ولكنه مهتم بفيروس كورونا".
وتابع :"لا يوجد أي هناك عروض رسمية من الأهلي أو فرق في الترجي والنجم الساحلي".
وأشار :"هناك الكثير من الأحاديث بأن عدد من الأندية لديها الرغبة في التعاقد معي".
وأوضح :"أي لاعب له الشرف أن يلعب في النادي الأهلي، وأنا لاعب محترف ولو هناك أمر رسمي سأرحب بهذا العرض".
وزاد :"حتى هذه اللحظة لا يوجد أي عروض من أي ناد مصر".
وعن إمكانية المصالحة مع الزمالك قال :"لو كان هناك بند مصالحة كان من الممكن أن تحدث في المشكلة الأولى، لم أتصل بأي مسؤول في الزمالك من أجل العودة".
وأتم حديثه :"لدي الكثير من الأصدقاء في الزمالك أمثال طارق حامد وفرجاني ساسي، قضيت موسمينن ولو أتيح لي أي عرض أرحب بالعودة لمصر.
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