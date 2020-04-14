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مبيعات أجهزة الحاسب الآلي تتراجع بأكبر وتيرة في 7 سنوات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:23 م
مبيعات الحاسب الألي
مبيعات الحاسب الألي

قالت شركة البحوث "جارتنر" عبر تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إنه تم شحن 51.6 مليون حاسب آلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 12.3 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2019، وهو  ويمثل أكبر انخفاض في الشحنات منذ عام 2013.

وأوضح "ميكاكو كيتاجاوا" مدير الأبحاث في جارتنر: "كان العامل الأكثر تأثيرًا في انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر هو تفشي الوباء، مما أدى إلى حدوث خلل في العرض والطلب على أجهزة الحاسب الشخصي الشخصية".

وأوضح " كياتاجاوا" أنه بعد أول إغلاق في الصين في أواخر يناير/كانون الثاني، كان هناك انخفاض في حجم إنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصية في فبراير/شباط والذي تحول إلى تحديات لوجستية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث سكان العالم يخضعون لشكل من أشكال القيود بسبب وباء "كوفيد-19"، حيث تتسابق الحكومات في جميع أنحاء العالم لاحتواء انتشار المرض.

وقامت الصين مؤخرا برفع الحظر المفروض في مدينة "ووهان" منبع الوباء، بعد أن أغلقت المدينة حدودها في 23 يناير/كانون الثاني، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 80 ألف حالة إصابة و3 آلاف حالة وفاة.

ورغم الحاجة إلى العمل عن بعد والتعليم عبر الإنترنت مع تزايد عدد البلدان التي تفرض إجراءات الإغلاق، قال "كيتاجاوا" إن مصنعي أجهزة الحاسب الآلي واجهوا صعوبة في تلبية الطلب.

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