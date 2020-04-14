النقاز يتحدث عن مشكلته مع الزمالك

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تحدث حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق عن الحكم الذي حصل عليه من قبل لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأبيض.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله الأمور تسير على ما يرام.. نتمنى أن تمر هذه الفترة على خير ويعود النشاط الكروي كما كان عليه قبل فيروس كورونا".



وتابع :"أشكر للمحامي الخاص بي في الملف ضد نادي الزمالك، لا أحب الحديث عن هذا الأمر وأترك مثل هذه الأمور إلى المحامي الخاص، إن شاء الله أحصل على حقي".



وأوضح :"لا يوجد أي مشاكل مع جماهير الزمالك، ولكن لي حق عند إدارة النادي وإن شاء الله أحصل عليها".



وواصل :"لم اتسبب في أي مشكلة داخل الزمالك، ولكني لم أتقاضى راتبي لمدة 4 أشهر كاملة وأنا لم أقم بهذا الأمر عندا في النادي ولكن حقي".



وزاد :"هي تجربة لي كانت جيدة لي مع نادي الزمالك، وأشكر جماهيره على الفترة التي قضيتها".