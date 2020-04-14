Advertisements

النقاز يتحدث عن مشكلته مع الزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:26 م
النقاز
النقاز
علي نبوي
تحدث حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق عن الحكم الذي حصل عليه من قبل لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأبيض.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله الأمور تسير على ما يرام.. نتمنى أن تمر هذه الفترة على خير ويعود النشاط الكروي كما كان عليه قبل فيروس كورونا".

وتابع :"أشكر للمحامي الخاص بي في الملف ضد نادي الزمالك، لا أحب الحديث عن هذا الأمر وأترك مثل هذه الأمور إلى المحامي الخاص، إن شاء الله أحصل على حقي".

وأوضح :"لا يوجد أي مشاكل مع جماهير الزمالك، ولكن لي حق عند إدارة النادي وإن شاء الله أحصل عليها".

وواصل :"لم اتسبب في أي مشكلة داخل الزمالك، ولكني لم أتقاضى راتبي لمدة 4 أشهر كاملة وأنا لم أقم بهذا الأمر عندا في النادي ولكن حقي".

وزاد :"هي تجربة لي كانت جيدة لي مع نادي الزمالك، وأشكر جماهيره على الفترة التي قضيتها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاعب زمالك النقاز الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

أحمد موسى عن بيان الصحة: "أنا مخضوض" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استشهاد ضابط خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

اليونايتد يهدد ريال مدريد في صفقة الظاهرة

منذ 40 دقيقة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

منذ أقل من ساعتين

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ظهير الزمالك يستعد للرحيل (صورة)

أول تعليق من حمدي النقاز على خبر هروبه من الزمالك (فيديو)

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

فسخ عقد حمدي النقاز.. تعرف على القصة كاملة

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

محمود علاء يكشف تفاصيل تجديد عقده مع الزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:24 م

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

08:13 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

03:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي