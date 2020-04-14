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هل سيتم إعادة المحذوفين البطاقات التموينية؟.. وزير التموين: يجيب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية بعد التأكد من أحقيتهم، لافتا إلى أن هناك قاعدة بيانات موحدة لكافة الجهات.

وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم اتخاذ قرار بإضافة مواليد جديدة حتى الآن والأولوية للفئات الأكثر احتياجا.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 2 مليون مواطن من المواطنين الأكثر احتياجات استفادوا من الدعم التمويني، وتم عمل لهم بطاقات تموين جديدة، مستدركا:"لازم نخدم على الفئات الاكثر احتياجا مهما كنا محتاجين، والطبقة الوسطى مش وقته والأهم الأكثر احتياجا".

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيتم استخراج بطاقات للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من بياناتهم.

وفي وقت سابق، عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الإستراتيجية بكميات كافية، وطمأن المواطنين، مؤكدا أن التزاحم على السلع لا داعي له، طالما أن السلع تتوافر بكميات كبيرة تكفي احتياجاتنا لعدة شهور.

وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عرضًا موجزًا بشأن نسب الاصابة والشفاء والوفاة في مصر، ومقارنتها بمختلف دول العالم، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بأسباب الوفاة، وكذا بروتوكولات العلاج والتعامل مع الحالات المخالطة.

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