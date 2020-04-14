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هل يُخفض الأهلي عقود اللاعبين؟.. سيد عبد الحفيظ يُجيب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:28 م
الأهلي
الأهلي
محمد جمال

تسبب فيروس كورونا فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم، مما جعل الأندية تبحث تخفيض عقود اللاعبين. 

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود بناء على رغبات مجلس إدارة النادي".

وتابع: "الأزمة الجارية هي أزمة عالمية ويجب على الجميع الإلتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة".

وأوضح: "الأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده"

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