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هاني رمزي ينعي شهيد الواجب الوطني (صورة)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:07 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
ريهام كمال
نعى الفنان هاني رمزي، المقدم محمد الحوفي، من جهاز الأمن الوطني، والذي استشهد اثر تبادل إطلاق النار بين الداخلية ومجموعة من الإرهابية بالأميرية.

ونشر هاني رمزي، نعيًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "رمزي" في نعيه: "الله يرحم الشهيد المقدم محمد الحوفي".

وتفاعل الجمهور المتابع له مع عدد كبير من التعليقات مقدمين التعازي ومعبرين عن حزنهم الشديد لشهيد الواجب الوطني.

ومن التعليقات: "هو بفضل الله شهيد ضحي بحياته في عز شبابه علشان يأمنا،، الأم والأب والأخوات هم الآن محتاجين الدعاء ربنا يثلج قلوبهم ويصبرهم ياااارب"، "ربنا يرحمه ويجعله في الفردوس الأعلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم"، "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي، فيلم "قسطني بيوجعني" وشاركه البطولة الفنانة مايا نصري، وهو في إطار كوميدي إجتماعي.
هاني رمزي ينعي شهيد الواجب الوطني (صورة)
هاني رمزي ينعي شهيد الواجب الوطني (صورة)
هاني رمزي ينعي شهيد الواجب الوطني (صورة)
هاني رمزي ينعي شهيد الواجب الوطني (صورة)

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