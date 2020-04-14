إطلاق النار في الأميرية بين الشرطة والإرهاب “الأميرية” تتصدر “تويتر”

شهدت الساعات الماضية تصدر الأميرة موقع التغريدات القصيرة توتير بعد ان قامت الحكومة بإطلاق النار علي خلية إرهابية من قبل قوات الأمن وذلك في نطاق قسمي شرطة الأميرية والمطرية.









إطلاق النار في الأميرية





وخلال دقائق من إطلاق النار أصبحت منطة الأميرية تتصدر الهاشتاج علي العديد من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وذلك عقب تبادل إطلاق النار في الأميرية من قبل خليه أرهابية وقوات الأمن في قسم الأميرية كما اعلنت العديد من المصادر وقامت قناة سي بي سي بنشر الفيديوهات التي قام الخلية الإرهابيه بتداول النار من خلال بث مباشر لأحد المواطنين.







