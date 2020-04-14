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مفتي الجمهورية يشيد بتضحيات وبطولات قوات الشرطة في التصدي للإرهاب وينعي استشهاد المقدم "الحوفي"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ببطولات وتضحيات أبطال أجهزة الشرطة وبالضربات الناجحة والمتلاحقة للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب، من ذلك هجوم أبطال قوات الشرطة على وكر لإرهابيين بمنطقة الأميرية، ما أدى إلى مصرع عناصر خلية إرهابية داهمتها قوات مكافحة الإرهاب في الأميرية، واستشهاد المقدم محمد الحوفي أثناء المواجهات مع أعضاء الخلية الإرهابية.

ودعا مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.

وأكد مفتي الجمهورية أن إحباط قوات الشرطة لمخططات التنظيمات الإرهابية، يعكس يقظة أبطال الشرطة في التصدي للجماعات والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها الشيطانية لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

وأشاد مفتي الجمهورية بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان.

ودعا المفتي إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الجمهورية يشيد بتضحيات وبطولات قوات الشرطة في التصدي للإرهاب والدفاع عن الوطن والقضاء على الخلية الإرهابية بالأميرية وينعى استشهاد المقدم "الحوفى"
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما قامت به قوات الشرطة المصرية من عملٍ بطولي يُضاف إلى سجل أعمالها المشرِّفة، حيث تصدت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية -ببسالة وشجاعة- لخلية إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، وتمكنت القوات من محاصرة هؤلاء الإرهابيين والقضاء عليهم.

وثمِّن مرصد الأزهر هذه الجهود المبذولة في مواجهة هذه القوى الظلامية، ويجدد دعمه لقوات الجيش والشرطة، مطالبًا جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.

وأكد مرصد الأزهر رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وترفضها كافة الأديان السماوية، وتأباها التقاليد والأعراف الإنسانية.

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