Advertisements

ريال مدريد يُجهز أمواله لعقد الصفقة الأغلي فى تاريخ كرة القدم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:31 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال

يسعي ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم خط الهجوم للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية أن المرينجي يسعي بقوة للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسيبير وقائد منتخب إنجلترا هاري كين خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة أن رئيس توتنهام دانييل ليفي يريد جعل صفقة هاري كين لريال مدريد هي الأغلي فى تاريخ كرة القدم، وأن تكون أكثر من نيمار والذى انتقل لباريس عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ويريد ريال مدريد دخول كل من جاريث بيل النجم الويلزي والكولومبي خاميس رودريجيز ضمن الصفقة لتقليص المبلغ المطلوب من السبيرز لبيع هاري كين.

ويريد توتنهام ذلك المبلغ من أجل سداد الديون على النادى بسبب بناء الملعب الجديد والذى تكلف كثيرًا.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ نصف ساعة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استشهاد ضابط خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 3 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى عن بيان الصحة: "أنا مخضوض" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

منذ أقل من ساعتين

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

اليونايتد يهدد ريال مدريد في صفقة الظاهرة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:24 م

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

08:13 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

03:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي