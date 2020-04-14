ريال مدريد يُجهز أمواله لعقد الصفقة الأغلي فى تاريخ كرة القدم





يسعي ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم خط الهجوم للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية أن المرينجي يسعي بقوة للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسيبير وقائد منتخب إنجلترا هاري كين خلال الميركاتو الصيفي القادم.





وأشارت الصحيفة أن رئيس توتنهام دانييل ليفي يريد جعل صفقة هاري كين لريال مدريد هي الأغلي فى تاريخ كرة القدم، وأن تكون أكثر من نيمار والذى انتقل لباريس عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.





ويريد ريال مدريد دخول كل من جاريث بيل النجم الويلزي والكولومبي خاميس رودريجيز ضمن الصفقة لتقليص المبلغ المطلوب من السبيرز لبيع هاري كين.





ويريد توتنهام ذلك المبلغ من أجل سداد الديون على النادى بسبب بناء الملعب الجديد والذى تكلف كثيرًا.



