هل يُجمد الأهلي فتحي وعاشور وإكرامي بعد الرحيل؟.. عبد الحفيظ يُجيب





تقرر رحيل كل من أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد عدم تجديد تعاقدهم مع القلعة الحمراء.





وعلق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصير أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور من المشاركة في تدريبات النادي الأهلي بعد عدم تجديد عقودهم مع النادي والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.





وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الثلاثي لاعبين كبار وهم أعطوا جهد كبير للفريق، ونحترهم جميعا".





وتابع: "سيشاركون في تدريبات ومباريات الأهلي بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم، فهم لاعبين حتى نهاية الموسم في القلعة الحمراء".



