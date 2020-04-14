داليا البحيري تكشف حقيقة تصريحاتها بشأن مخالفي الحظر

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للنجم داليا البحيري وهي تتحدث بأريحية، عن المخالفين للحظر بأسلوب "شعبي"، لينهال عليها المتابعون بهجوم كبير.





داليا البحيري ترند





وهاجم رواد السوشيال ميديا الفنانة داليا البحيري بعد تصريحاتها التي أغضبت الكثيرين نتيجة للأسلوب الغير معتاد من النجمة التي لها الكثير من المعجبين.





الهجوم على داليا البحيري





وردت داليا البحيري على الهجوم الذي لاقته على حساباتها الشخصية، مؤكدةً أنها لم تخطئ ولم تفعل أي خطأ في حق من خالفوا الحظر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





فيديو داليا البحيري





وقالت داليا البحيري إنها قررت عمل فيديو حتى لا يتم تحريف كلامها، مشيرةً إلى أنها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوما، سوى مرات قليلة، ملتزمة بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية، للحد من انتشار الجائحة "كورونا".





داليا البحير وحسابها الرسمي





وتابعت داليا البحيري: "كلامي الذي أثار الجدل نشرته على حساب شخصي خاص بي، للأصدقاء فقط وعملت بوست على برايفت أكونت، والبوست كان للأصدقاء فقط يعني مش بابليك فا كنت بتكلم بأريحية كأني قاعدة مع أصحابي.





داليا البحيري والصحفي





وكشفت داليا البحيري عن وجود صحفي على حسابها الشخصي، وهو من قام بتسريب الكلام واستقطع منه جملة تستفز الناس وحطها عنوان، وهو ما أثار حفيظة الجماهير.





حساب داليا البحيري الحقيقي





وأكدت داليا البحيري على أن الحساب الذي نشر الفيديو هو تابع لها ورسمي، معلقةً: "ما قولتش حاجة أخجل منها أنا كل اللي طلبته في البوست إن يبقا في حظر كامل، لأن امبارح في ناس كتير جدا نزلت تتسوق في المولات والعتبة والموسكي".





داليا البحير والجمهور





وأردفت داليا البحيري: "ده رد فعلي أنا وناس كتير جدا زيي عايزة تقول نفس الكلام، لكن كالعادة أي حد من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع إننا في خط الدفاع الأول في أي حاجة تواجه البلد".





مناشدة داليا البحيري





وناشدت داليا البحيري الجميع بضرورة التكاتف وتوعية البسطاء مصيفةً: "بس لما الاقي الأفعال دي من ناس المفروض إنها مثقفة وفاهمة ومش مضطرة إنها تنزل خالص من البيت مش زي ما اتقال إني بهاجم العمالة اليومية ده مش حقيقي.. أنا من أول الناس اللي عملوا حملة مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية وفي مؤسسات كتير دعمتهم".





داليا البحيري بريئة





وأتمت داليا البحيري، حديثها مؤكدةً على أن كلامها لم يخطئ بحق أحد ولم يتجاوز ولا يغضب أي شخص، ولكن ما تم استقطاعه هو ما أثار الجمهور.







