أول تعليق من الأهلي على تقليص عدد الأجانب بالدوري المصري





يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تقلبص عدد اللاعبين الأجانب بالدوري المصري.





وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن قرار تخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري لا يمكن تطبيقه نهائيًا بسبب إلتزام الأندية بعقود مع عدد من اللاعبين.





وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حال تخفيض عدد اللاعبين سنضطر إلى دفع جميع مستحقات اللاعبين حال فسخ تعاقدهم وتسريحهم".





وتابع: "الأهلي هيخسر كتير من الممكن أن نخسر 4 مليون دولار بسبب ذلك القرار وأتمنى ان يتم دراسة هذا القرار جيدًا قبل تطبيقه"



