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عبد الحفيظ يُعلن موقف الأهلي من مؤمن زكريا ومصير صالح جمعة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:39 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد جمال

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف القلعة الحمراء من مؤمن زكريا وصالح جمعة. 

وقال عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه عقد جلسة مع مؤمن زكريا، مهاجم الفريق سابقًا، من أجل الاتفاق على بعض الأمور بشأن علاجه.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا لمعرفة رغباته وطلباته وسنقوم بتوفير جميعها".

وتطرق عبدالحفيظ عن مصير صالح جمعة، وأشار: "صالح جمعة لا يمكن تحديد مصيره في الوقت الجاري بشأن رحيله من عدمه".

وأوضح: "فايلر قال إنه لا يحتاج لخدماته في يناير ولكن في تلك الفترة لا يمكن حسم مصيره الآن".

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