فايلر يحسم احتياجات الموسم الجديد مع الأهلي

فايلر يحدد إحتياجاته للموسم القادم





حدد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إحتياجاته للموسم القادم.





وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه السويسري رينيه فايلر، حدد احتياجاته من اللاعبين في الموسم الجديد.





وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "فايلر حسم احتياجات الموسم الجديد ولكن لم نتخذ خطوات التعاقد مع اللاعبين الجدد".





وأشار: "أحمد فتحي لاعب كبير ومهم وتأثير رحيله هيبان في نهاية الموسم"





وأضاف : "اللاعبون يركزون في الوقت الجاري بالإلتزام في التدريبات المنزلية الذي يقوم بإرسالها فايلر على الواتس آب"



