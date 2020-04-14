صفقة كبرى.. ريال مدريد يُجبر باريس على الاتجاه نحو نجم يوفنتوس

يسعي ريال مدريد الإسبانى لحسم صفقة قوية من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق، مما جعل البي إس چي يفكر فى التعاقد مع صفقة بديلة.





وذكرت صحيفة " توتو سبورت" الإيطالية أن الريال يسعي للتعاقد مع لاعب وسط باريس ماركو فيراتي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الصحيفة أن باريس يفكر فى التعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الإيطالى خلال الميركاتو الصيفي القادم من أجل تعويض رحيل فيراتي المحتمل.





وأكدت الصحيفة أن انضمام بيانيتش إلى باريس سان جيرمان، إذا حدث، سيكون ضمن صفقة تبادلية، تشمل انتقال ماورو إيكاردي إلى يوفنتوس، بعدما يفعل النادي الفرنسي بند شراء الأرجنتيني بشكل نهائي من إنتر ميلان.