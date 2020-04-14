رضا عبدالعال يُهاجم حسام حسن





تحدث رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، عن حسام حسن نجم كرة القدم المصرية السابق ، بعد تصريحاته الأخيرة عن فترة لعبه مع نادي الزمالك.





وقال عبدالعال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "تن" : "نادي الزمالك كان صاحب نجومية حسام حسن فى عالم التدريب وفتح له بابه بعدما طرده النادي الأهلي، وجماهير الزمالك تحبه أكثر من جماهير الأهلي".





وأضاف: "حسام حسن لن يدرب النادي الأهلي فى الفترة المقبلة رغم تصريحاته ضد الزمالك".



