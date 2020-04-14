عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"معلوماتي الشخصية هي أن سيد عبد الحفيظ مستمر في منصب مدير الكرة بفريق الأهلي في الموسم المقبل".



وأضاف خلال برنامجه التلفزيوني :"سيد عبد الحفيظ بدأ يفاتح اللاعبين في ملف تخفيض اللاعبين لعقودهم بسبب إيقاف النشاط لانتشار جائحة كورونا".





