بعد طرحها بساعات.. شاهيناز تحقق نسب مشاهدات عالية بأغنية "بصمة روح"

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طرح المطربة شاهيناز، أغنية بعنوان "بصمة روح" من ألبومها الجديد عبر المنصات الألكترونيات ومواقع التواصل الإجتماعي.



وحققت الأغنية بعد طرحها بعد طرحها بساعات نسب مشاهدة عالية، من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين، ومن توزيع ادم حسين



تعاونت شاهيناز، في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء، آدم حسين بتلحين وتوزيع كل الأغانى فيه، ويحتوي على أغاني إجتماعية ورومانسية.



وتقول كلمات أغنية بصمة روح:



وحسيت بيا من قلبك

وحبيت عمري وانا جمبك

وكل مافيك بيعجبني

وكل ما فيا بيحسك

بقيت مكتوب علي قلبي

وبقيت مكتوبه علي اسمك

وكنا قبلنا تايهين

ليقت نصي وليقت نصك

هواك يشبه لبصمة روح

لاتكرر ولا بتروح

ولا حتي بطلوع الروح

ساكن فيا منين مابروح

هواك يشبه لبصمة روح

لا بتكرر ولا بتروح

ولاحتي بطلوع الروح

ساكن فيا منين مابروح

