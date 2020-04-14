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عبد الحفيظ: نتابع كل المعارين وقرار فايلر يحسم مصير شريف

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:46 م
محمد شريف
محمد شريف
محمد جمال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر، يتابع جميع اللاعبين المعارين.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين ومنذ بداية الموسم، ونتابع الجميع ونحدد الاحتياجات".

وتابع: "درسنا ملف جميع اللاعبين ونقوم بوضع الاحتياجات، أما عن القرار فلم يتم اتخاذه حتى الآن ولكن سيكون في أقرب وقت".

وأشار: "محمد شريف لاعب جيد وكبير وأتمنى عودته ولكن لم نحسمها حتى الىن وسيتم تحديد بيعه أوعودته من خلال تحديد الاحتياجات في الموسم الجديد"

 

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