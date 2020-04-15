خالد أبوبكر يتأثر على الهواء بسبب الشهيد "محمد الحوفي" (فيديو)

نعى الإعلامي خالد أبوبكر، الشهيد البطل الرائد محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني الذي استشهد في تبادل إطلاق النار التي شهدتها منطقة الأميرية، قائلًا: "مصر تواجه حرب من مجموعة من الكلاب تأخذ أفضل ما في المصريين، كل الناس الآن تنشر صورة بطل مصر الشهيد محمد الحوفي، المصريين عارفين كويس جدًا تضحيات رجال الشرطة".





ولفت "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أن الداخلية قامت بتصفية جميع عناصر خلية الأميرية التي كانت تعد لإعداد عمليات ارهابية خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "محمد الحوفي مش هيشوف ولاده تاني، وأسرته الآن تعيش صدمة، لكن بكره نحكي لأولاده مريم وخديجة عن والدهم البطل"0.





وتابع متأثرًا: "مش معقولة اللي بيحصل، محمد الحوفي راح وزيه آلاف راحوا، ويا للي مافقتش فوق، مصر كلها بتودع شهيد وبطل اسمه الرائد محمد الحوفي".





وخرج الإعلامي، بعد هذا الحديث إلى فاصل، بسبب تأثره بوفاة الشهيد البطل محمد الحوفي.





وفي وقت سابق، رصدت قوات الأمن مجموعة من العناصر الإرهابية، داخل شقة سكنية، وقامت قوات العمليات الخاصة والأمن الوطني، وفرق مكافحة الإرهاب، بمداهمة وكر الإرهابيين قبل تنفيذهم عملية إرهابية، وتم تصفية جميع العناصر الإرهابية والسيطرة على الموقف.





وأكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن القاهرة أن قوات الأمن فور رصدها مجموعة الإرهابيين، داخل شقة بعزبة شاهين، دائرة قسم شرطة الأميرية، خرجت قوة أمنية تم محاصرة الشقة المشار إليها، وفور اقتراب القوات، استشعر الإرهابيون تواجدهم وقاموا بإطلاق النيران صوبهم، وبادلتهم القوة الأمنية إطلاق النار.





وتابع المصدر، أنه تم الدفع بدعم من قوات العمليات الخاصة، وتم السيطرة على الموقف.



