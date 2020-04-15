رسمياُ.. خروج مسلسل "اسود فاتح" من السباق الرمضاني المقبل

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أكد المنتج الفني على حسن لـ "الفجر الفني" خروج مسلسل "أسود فاتح"، للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من موسم السباق الرمضاني المقبل، بعد ما تعطلت تصاريح وزارة الصحة اللبنانية، بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذى يتبقى فيه عدد كبير من المشاهد لم يتم تصويرها، لذلك قرر صناع المسلسل تأجيله واستكمال التصوير بعد انتهاء دراما رمضان.

مسلسل "أسود فاتح" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم اللبنانية هيفاء وهبي وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

يذكر أنن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "لعنة كارما" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته فارس رحومة وذكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، مع المخرج خيرى بشارة.

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقي.

