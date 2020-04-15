أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-4-2020.. أول تراجع خلال أسبوع للمعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
848 إلى 850
|
عيار 22
|
777 إلى 779
|
عيار 21
|
736 إلى 738
|
عيار 18
|
636 إلى 638
|
عيار 14
|
495 إلى 496
|
عيار 12
|
424 إلى 425
|
الاونصة
|
26.373 إلى 25.444
|
الجنيه الذهب
|
5,936 إلى 5,952
|
الكيلو
|
848.000 إلى 850.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
853.75 جنيه
|
55.56 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
782.5 جنيه
|
50.93 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
747 جنيه
|
48.62 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
640.25 جنيه
|
41.67 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
498 جنيه
|
32.41 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
426.75 جنيه
|
27.78 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
320.25 جنيه
|
20.83 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26,234 جنيه
|
1,724 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,976 جنيه
|
385.93 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
853,750 جنيه
|
55,559 $
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