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يوفنتوس يُضحي بنجم الفريق من أجل عيون إيكاردي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:59 م
إيكاردي
إيكاردي
أمل الحلفاوي
يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن استغلال أحد لاعبيه من أجل صيد صفقة مميزة، في انتقالات الصيف المقبل، وذلك حسب ما كشفت تقارير صحفية.

والتي أوضحت أن يوفنتوس اعتاد على هذا الأمر، حيث سبق له وأن حاول استغلال فيدريكو برنارديسكي، للتعاقد مع جيانلويجي دوناروما أو لوكاس باكيتا من صفوف ميلان.

وأكدت أن يوفينتوس على استعداد لتقديم برنارديسكي في الوقت الحالي إلى نادي إنتر ميلان، للحصول على خدمات ماورو إيكاردي، مهاجم النيراتزوري المعار لباريس سان جيرمان.
فيما يملك يوفينتوس فكرة بديلة وهي انتقال برنارديسكي إلى روما، مقابل ارتداء لورينزو بيليجريني، نجم الذئاب، قميص السيدة العجوز.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الإيطالية، سبق وأن كشفت عن خروج برنارديسكي من حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، ولذا تسعى الإدارة لإقحامه في أي صفقة تبادلية.

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يوفنتوس ميلان باكيتا إيكاردي

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