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رضا عبدالعال: الجهاز الإداري للزمالك فشل فى إدارة الأزمات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:59 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
محمد جمال

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الجهاز الإداري للقلعة البيضاء لم يدير الفريق الكروي الأول هذا الموسم بشكل صحيح.

وقال عبدالعال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "تن" : "الزمالك أخطأ فى أكثر من ملف فى بداية العام أبرزهم كهربا والنقاز، وجهاز الكرة بالقلعة البيضاء لم ينجح فى إدارة العديد من الأزمات عكس الموسم الماضي".

وأضاف: "هناك علامات استفهام عديدة على بعض عقود لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى عقوبات مالية على القلعة البيضاء من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ".

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