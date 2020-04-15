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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 15-4-2020.. العملة الأمريكية تتراجع في بنك واحد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:05 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي

أسعار الدولار اليوم

ترجع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليصبح في نفس مستوي أسعار الدولار في البنوك الخاصة عند 15.70 جنيهًا للشراء مقابل 15.80 جنيهًا للبيع، مع استقرار سعر العملة الأمريكية في باقى البنوك الحكومية، مع وجود حالة من الركود من العرض والطلب على العملة الأمريكية، ليحفظ سعر الدولار على الاستقرار أمام الجنيه المصري بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.


توقعات أسعار الدولار:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.

وأشار إلى أن  البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6893

15.8181

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80


أسعار الدولار عالميًا:

انخفضت العملة الخضراء أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 1.0974 دولار، بينما تراجعت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة لتصل إلى 107.290 ين.

فيما تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 1.2601 دولار، كما انخفض مقابل العملة السويسرية بنسبة مماثلة ليسجل 0.9609 فرنك.

وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 98,98.

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