Advertisements

المهن التمثيلية تٌشيد بالشرطة المصرية وتستنكر أحداث الأميرية وتٌنعي الشهيد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

نشرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيان منذ قليل تستنكر فيه الأحداث الإرهابية في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وأشادت بجهود الشرطة المصرية، ونعت شهيد الواجب الوطني.

وجاء في البيان: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالإختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام".

وأضافت "التمثيلية" في بيانها: "نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالى ضد مثل هذه العناصر الإرهابية التي لاتفرق بين الأديان، ورحم الله الشهيد البطل الرائد محمد فوزى الحوفى الذى وافته المنية خلال تبادل النار مع هؤلاء التكفيريين".


ومن الجدير بالذكر قامت قوات الشرطة المصرية تبادل إطلاق النار مع مجموعة من الإرهابيين في إخدى العمارات بمنطقة الأميرية في محافظة القاهرة، ونجح رجال الداخلية في إقتحام الوكر الإرهابي، وتمت تصفيتهم بالكامل، ولكن فقدت وزارة الداخلية شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي.

أخبار تهمك

عاجل.. استشهاد ضابط خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 18 ساعة

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يُجهز أمواله لعقد الصفقة الأغلي فى تاريخ كرة القدم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ ساعتين

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

منذ أقل من ساعة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضبط محال جزارة تبيع لحوم حمير.. رئيس حي المعصرة: تحرير 3 محاضر رسمية (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:24 م

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

12:28 ص

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

08:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي