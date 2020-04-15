المهن التمثيلية تٌشيد بالشرطة المصرية وتستنكر أحداث الأميرية وتٌنعي الشهيد

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نشرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيان منذ قليل تستنكر فيه الأحداث الإرهابية في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وأشادت بجهود الشرطة المصرية، ونعت شهيد الواجب الوطني.



وجاء في البيان: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالإختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام".



وأضافت "التمثيلية" في بيانها: "نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالى ضد مثل هذه العناصر الإرهابية التي لاتفرق بين الأديان، ورحم الله الشهيد البطل الرائد محمد فوزى الحوفى الذى وافته المنية خلال تبادل النار مع هؤلاء التكفيريين".





ومن الجدير بالذكر قامت قوات الشرطة المصرية تبادل إطلاق النار مع مجموعة من الإرهابيين في إخدى العمارات بمنطقة الأميرية في محافظة القاهرة، ونجح رجال الداخلية في إقتحام الوكر الإرهابي، وتمت تصفيتهم بالكامل، ولكن فقدت وزارة الداخلية شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي.

