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نائب الأميرية ينعي 'الحوفي".. ويؤكد: الإرهابيون لا دين لهم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:04 ص
النائب محمد عبدالغني
النائب محمد عبدالغني
عبداللطيف هيبة
نعى النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الرائد الشهيد محمد فوزي الحوفي، شهيد الواجب الوطني، والذي توفى أثناء مداهمة قوات الشرطة لعدد من الإرهابيين بمنطقة الأميرية.

وأضاف عبدالغني، في بيان له، أنه "في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم ووطننا الحبيب لتجاوز تلك الأزمة الصحية العالمية، تستمر الجماعات الإرهابية في نهجها المعادي لأدنى مبادئ الإنسانية والرحمة لتتخذ من منطقة سكنية مأوى لها وتهدد وتروع أمن المواطنين، مشيرا إلى أن تلك الجماعة التي طالما أكدنا دوما أنها لا تنتمي إلى أية دين، فجميع الأديان تحث على الرحمة".

وتابع النائب البرلماني: "أننا من هذه الأزمة التي روعت من أمن المواطنين في قلب الأميرية ومن منطقة عزبة شاهين ووسط أهلها الطيبين نحمد الله على عدم وجود وفيات من أهالي المنطقة".

وأشاد النائب، بجهود أبطال قوات الشرطة، لما يقدموه من أرواح ودماء غالية، للتخلص من هؤلاء الإرهابيين المجرمين من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وحياة المواطنين بالمنطقة، ومصر جميعا.

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ساعات من الخوف، عاشها سُكان حي الأميرية، إثر ظهور خلية إرهابية داخل أحد العمارات السكنية، المكونة من 10 طوابق، وتبادل إطلاق النيران مع قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث تمكن ضباط مكافحة الإرهاب من التصدي للخلية الإرهابية، والقضاء على جميع عناصرها.

فى البداية، وفور وصول ضباط مكافحة الإرهاب، فى ظل تهديدات التشكيل الإرهابي بتفجير العمارة السكنية، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ والاحتماء داخل البيوت، ومن ثم انقطع التيار الكهربائي، في محاولة من قوات الشرطة للقضاء على التشكيل الإرهابي، وحماية المواطنين من خطر الإرهاب، حيث طالبت الشرطة من خلال مكبرات الصوت، سكان المنطقة عدم الاقتراب من النوافذ أو الأبواب.

وتوقف إطلاق النار بين قوات الشرطة المصرية والخلية الإرهابية، قبل دقائق، حيث سيطر الأمن على الموقف وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من اقتحام الوكر الإرهابي، وقتل جميع المسلحين. 

وأفادت المعلومات الأولية من حادث تبادل إطلاق النار، أن القوات الأمنية نجحت فى إحباط مخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر، بمنطقة الأميرية. 
وأفادت فضائية اكسترا نيوز، باستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، بمنطقة الأميرية، فى تبادل إطلاق النيران مع الخلية الإرهابية. 

وقامت قوات الأمن، بتمشيط منطقة عزبة شاهين لضمان عدم تواجد بؤر أخري في المنطقة، حيث يعمل الأمن، خلال الدقائق القادمة، على إعداد تقريرا عن العملية لعرضه علي وزير الداخلية في ضوء التحقيقات الجارية حول الحادث، والتحقيقات الأولية تقول إن المجموعة الإرهابية مرتبط بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية. 

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