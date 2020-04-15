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تحديث واتساب الجديد بهدف الحد من الأخبار والمعلومات المزيفة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:04 ص
واتساب
واتساب
تحديث واتساب الجديد بهدف الحد من الأخبار والمعلومات المزيفة

خلال الأسبوع الماضي أعلن تطبيق الواتساب المملوك لشركة الفيس بوك عن تحديث جديد صارم يهدف للحد من عدد مرات إعادة توجيه الرسائل لعدد كبير من المستخدمين، حيث يسعى التطبيق للإبطاء من عملية نشر الأخبار والمعلومات والبيانات المزيفة التي تتناولها الكثير من الحسابات بالفترة الأخيرة.


تحديث واتساب الجديد

حسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن تحديث الواتساب الجديد يهدف للحد من الترويج للأخبار المغلوطة المضللة بالفترة الأخيرة، فإنه إذا تلقى المستخدم رسالة وقام بإعادة توجيهها مرات عديدة لجهات الاتصال لديه أكثر من 5 مرات متتالية فلن يتمكن من إرسالها إلا لمحادثة واحدة فقط، حتى عام 2018 كان المستخدمين قادرين على إرسال الرسائل نفسها لأكثر من 250 مجموعة وتم التخفيض لنحو 20 محادثة ثم ل5 محادثات بحلول عام 2019 وفي العام 2020 الحالي أصبحت محادثة واحدة فقط.

وتقول الشركة أن هذه الإجراءات الصارمة قد قللت بالفعل من إعادة توجيه الرسائل بنسبة تصل لـ 25% على مستوى العالم أجمع، هذا ويأمل التطبيق من الحد من انتشار الرسائل المغلوطة في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم، حيث لاحظت الشركة ارتفاع ملحوظ في انتشار الأخبار المضللة بالفترة الأخيرة، وتوضح الشركة أن شغلها الشاغل اليوم هو إبطاء هذه الرسائل، وبسبب نظام التشفير المتواجد لا تستطيع الشركة رؤية كل محتويات الرسائل المُرسلة على نظامها.

وهذا ما يمنعها من اتباع نفس الاستراتيجية في الإشراف على موقعي توتير والفيس بوك، واللذان يمكنهما إزالة أي محتوى ضار قد تم الإبلاغ عنه.

تحديث واتساب الجديد بهدف الحد من الأخبار والمعلومات المزيفة

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