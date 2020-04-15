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أول تعليق من عبد الحفيظ على ملف تمديد التعاقد مع ثنائي الأهلي
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:06 ص
محمد جمال
علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على ملف تجديد عقود الثنائي مروان محسن وعمرو السولية مع القلعة الحمراء.
وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مروان محسن عقده يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وعمرو السولية ما زال أمامه موسمين".
وتابع: "مروان محسن أمامه سنة ونصف وعمرو السولية أمامه سنتين ونصف، ولدينا ثوابت في ملف تجديد العقود يتم اتباعها".
وأوضح: "سنقوم بدراسة ملف الثنائي في الفترة المقبلة ولكن الثنائي مهم وسناقش الملف في أقرب وقت"
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